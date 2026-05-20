قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد: تواجد «أبو العينين» مع سيراميكا كليوباترا قبل مُواجهة الزمالك «أمر طبيعي»
ستاد المحور: «تريزيجيه» يظهر في التشكيل الأساسي أمام المصري
طارق السيد: سيراميكا كليوباترا سيٌقدّم مباراة تاريخية أمام الزمالك وسيُكرّر سيناريو إنبي
إسرائيل تُعلن السيطرة على كل سفن أسطول الصمود العالمي .. و 430 ناشطًا
محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟
ناقد رياضي: الزمالك أحق بالدوري رغم أزمات القيد.. والأهلي فشل في 17 صفقة منهم «زيزو»|فيديو
غزة ولبنان وسوريا.. «فايننشال تايمز»: إسرائيل تستولي على 1000 كيلومتر مربع من أراضي الشرق الأوسط
تنازل رسمي وبيان مُثير للجدل .. إعلامي يُعلّق على أزمة تذاكر لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا
ثروت سويلم: هاني أبو ريدة يتدخل لحل أزمات الزمالك دون أن يُطلب منه
انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق
حسين عبد اللطيف: منتخب الناشئين لا يستحق الخسارة أمام المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبد اللطيف: منتخب الناشئين لا يستحق الخسارة أمام المغرب

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
محمد سمير

قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، إن الخسارة أمام المغرب، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لم تكن مستحقة، بعد ما سيطر لاعبوه على مجريات المواجهة، خاصة في الشوط الثاني.

وتأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى كأس العالم 2026 تحت 17 عامًا، رغم خسارته أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، حيث ضمن الصعود للدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وأضاف عبداللطيف: "استقبلنا هدفين بسبب أخطاء دفاعية في الشوط الأول، لكننا سيطرنا بشكل كامل على اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، لكن التوفيق لم يحالفنا".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين: "تركيزنا الآن ينصب على مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، لمواصلة مشوارنا بنجاح، بعد ضمان التأهل لكأس العالم".

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخبنا الوطني المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى كأس العالم في قطر، بينما احتل منتخب إثيوبيا، المركز الثالث، برصيد 4 نقاط ليخوض ملحقًا إضافيًا للتأهل لكأس العالم، كما احتل منتخب تونس، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، ليودع منافسات البطولة.

حسين عبد اللطيف منتخب الناشئين المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

عداد كودي

عدادك بقى كودي؟ جهز هذه الأوراق وحوله للشرائح فورا

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: تمكين المرأة يتوافق مع مقاصد الشريعة وبناء الأوطان

دنيا فؤاد

بالمستندات.. مفاجآت في الملف الطبي للبلوجر دنيا فؤاد.. ماذا كشفت التقارير في قضية جمع التبرعات؟

الضحية

الكل كان يودعها ويسلم عليها.. آخر ظهور لـ سلوى ضحية زوجها بالمنوفية

ترشيحاتنا

المجمع المقدس

استمرار اجتماعات لجان المجمع المقدس.. والعلاقات المسكونية والإعلام لبحث الملفات المطروحة

مؤسسة ابو العينين

مؤسسة أبو العينين توزع لحوم الأضاحي بالمحافظات وتذ..بح 1200 رأس ماشية بلدي بمشاركة 500 متطوع | صور

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية غربي كندا

بالصور

طريقة عمل حواوشي السجق .. وصفة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق
طريقة عمل حواوشي السجق

بإطلالة أنيقة .. فرح شعبان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

كيف تختار الأضحية السليمة قبل عيد الأضحي؟

كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟
كيف تختار الأضحية السليمة؟

تأثير تغير الفصول على العلاقة الجنسية للرجال.. فوائد غير متوقعة لشرب الماء

العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال
العلاقة الجنسية للرجال

فيديو

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد