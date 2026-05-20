حسين عبد اللطيف: منتخب الناشئين لا يستحق الخسارة أمام المغرب

قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، إن الخسارة أمام المغرب، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لم تكن مستحقة، بعد ما سيطر لاعبوه على مجريات المواجهة، خاصة في الشوط الثاني.

وتأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى كأس العالم 2026 تحت 17 عامًا، رغم خسارته أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، حيث ضمن الصعود للدور ربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وأضاف عبداللطيف: "استقبلنا هدفين بسبب أخطاء دفاعية في الشوط الأول، لكننا سيطرنا بشكل كامل على اللقاء، خاصة في الشوط الثاني، لكن التوفيق لم يحالفنا".

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين: "تركيزنا الآن ينصب على مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، لمواصلة مشوارنا بنجاح، بعد ضمان التأهل لكأس العالم".

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، بينما احتل منتخبنا الوطني المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، وتأهل المنتخبان إلى كأس العالم في قطر، بينما احتل منتخب إثيوبيا، المركز الثالث، برصيد 4 نقاط ليخوض ملحقًا إضافيًا للتأهل لكأس العالم، كما احتل منتخب تونس، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، ليودع منافسات البطولة.