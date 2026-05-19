الإشراف العام
حوادث

الكل كان يودعها ويسلم عليها.. آخر ظهور لـ سلوى ضحية زوجها بالمنوفية

الضحية
محمد بدران

تسود حالة من الحزن بين ابناء محافظة المنوفية عقب مقتل سيدة علي يد زوجها بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم حيث تجلس أسرتها أمام مشرحة مستشفي شبين الكوم في انتظار استلام جثمانها لدفنها في مقابر أسرتها. 

سلوى، سيدة في الثلاثينات من عمرها، متزوجة ولديها طفلان (بنت وولد)، كانت تسعى مع زوجها من أجل لقمة العيش، ونظرا لوجود خلافات بينهما، وقعت مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء مأساوي، حيث أقدم الزوج على سحب سكين والتعدي عليها، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك أمام أطفالها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للضحية سلوى قبل وقوع الحادث بدقائق، ظهرت خلاله وهي تسير في أحد الشوارع وتلقي التحية على الأهل والجيران والأقارب، حيث بدت في حالة طبيعية وهادئة، دون أن يُظهر المقطع أي مؤشرات على ما سيحدث لاحقًا.

وأثار الفيديو حالة واسعة من الحزن والتأثر بين المتابعين، إذ اعتبره كثيرون مشهدًا إنسانيًا صادمًا بعدما تبيّن أنه سبق واقعة إنهاء حياتها بدقائق قليلة، ما جعل اللقطة تبدو وكأنها لحظات وداع عفوي غير مقصود قبل وقوع الجريمة المأساوية.

ويقول والد سلوي: إن ابنته كانت متزوجة قبل ذلك ولديها ابن وانفصلت عن زوجها وتزوجت في الكوم الأخضر ومنذ زواجها وهي في مشاكل كثيرة وأنجبت خلال الزواج ولد وبنت.

وأضاف أن نجلته كانت تساعد زوجها حيث كانت تدير هي محل لبيع الطعمية وتعمل المخبوزات لأهل القرية حيث أن الزوج كان لديه محل ولكن لسوء سمعته كانت الناس تبعد عنه حتي قامت هي بسد ديونه.

وأوضح أن ابنته كانت تعمل من أجل سد المديونيات علي زوجها وأجرت عملية تكميم منذ 15 يوما وكنت تنزل أيضا تعمل وهي مريضة للصرف على أولادها. 

وأشار الأب إلى أنه تلقي اتصالا من نجلته امس تخبره أن زوجها طلقها وألقي عليها اليمين وفوجئ بعد ذلك باتصال بأن نجلته زوجها قتلها. 

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية أخطارا من الرائد محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم بمصرع سيدة علي يد زوجها باحدي قري المركز.

وبالانتقال تبين مصرع السيدة “ س. ع. أ ” 35 سنة علي يد زوجها وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

وبالانتقال تبين نشوب مشادة كلامية بينهم تحولت إلي مشاجرة قام علي إثرها الزوج بقتل الزوجة.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته. 

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي حيث أن الزوجة تركت طفلين في عمر الزهور (6 سنوات و3 سنوات). 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

واقعة قتل الضحية سلوي المنوفية

