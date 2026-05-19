سفير الكاميرون لدى مصر: العلاقات بين البلدين قوية وراسخة

أكد الدكتور محمدو لبرنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، أن مصر تعد من أهم الدول التى تربطها علاقات دبلوماسية عميقة مع الكاميرون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده السفير اليوم، الثلاثاء، بمناسبة"يوم الوحدة".

ووصف السفير العلاقات بين بلاده ومصر بأنها “قوية وراسخة”، مشيرا إلى تاريخ العلاقات بين البلدين ودعم مصر للكاميرون من اجل الحصول على الاستقلال.

وأبرز السفير الكاميروني العلاقات السياسية بين البلدين وتوافق المواقف بينهما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أهمية التعاون التعليمى والثقافى بين البلدين، حيث يدرس عدد من الطلاب الكاميرونيين بمصر بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر الشريف.

من جانب آخر، قال إن بلاده تتمتع بالاستقرار وتنتهج دبلوماسية هادئة وقوية، حيث يشغل عدد من الكوادر الكاميرونية مناصب فى المنظمات الدولية.