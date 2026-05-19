أحمد جلال يرد بالمستندات على بيان الزمالك في أزمة تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا

في تطور جديد لأزمة حصص تذاكر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، تصاعد الجدل خلال الساعات الأخيرة بين بيانات رسمية وتصريحات إعلامية، إلى جانب دخول أطراف جديدة على خط الأزمة، ما زاد من حالة التباين حول حقيقة ما تم في ملف توزيع التذاكر.

بدأت الأزمة بعد بيان رسمي صادر عن نادي الزمالك، أوضح فيه موقفه من الجدل المثار حول زيادة حصة جماهيره من تذاكر المباراة المرتقبة، مؤكدًا أن الحصة المخصصة للجماهير لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وأن ما تم تداوله بشأن إعادة توزيع التذاكر أو زيادتها لم يصل بشأنه أي خطابات رسمية معتمدة إلى الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن النادي يثمّن أي مبادرات تهدف لدعم جماهيره، ومنها ما تم تداوله بشأن تنازل سيراميكا كليوباترا عن جزء من حصته، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الملف لم تُستكمل رسميًا لدى شركة “تذكرتي” أو رابطة الأندية المحترفة حتى اللحظة، مؤكدًا أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية للنادي.

وفي المقابل، رد الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، على بيان نادي الزمالك الأخير بشأن أزمة حصص تذاكر مباراة سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من جانب النادي لا يعكس الحقيقة الكاملة للوقائع، على حد وصفه، وذلك وفق ما نشره مرفقًا بالمستندات.

وقال جلال في منشوره إنه يقدّم “ردًا بالمستندات وبعيدًا عن أي مهاترات غير مسؤولة”، موضحًا أن الأزمة يمكن تلخيصها في أربع نقاط رئيسية مدعومة بخطابات رسمية ووثائق إرسال إلكترونية.

وأوضح أن المستندات التي نشرها تضمنت ما يلي:

أولًا: خطاب موجّه إلى شركة “تذكرتي”، يفيد بالتنازل عن حصة نادي سيراميكا كليوباترا في مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا.

ثانيًا: وثيقة تثبت إرسال الخطاب عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشركة “تذكرتي”، بما يؤكد وصوله في الوقت المحدد.

ثالثًا: خطاب رسمي موجّه إلى رابطة الأندية المحترفة بشأن التنازل عن حصة النادي في المباراة نفسها أمام الزمالك.

رابعًا: وثيقة أخرى تؤكد إرسال الخطاب عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرابطة الأندية، وهو ما اعتبره جلال دليلًا على اكتمال الإجراءات الإدارية المتبعة.

وأكد الناقد الرياضي أن هذه المستندات “تنفي أي لبس أو جدل” أثير حول أزمة التذاكر، مشددًا على أن جميع الخطابات تمت بشكل رسمي وفي التوقيتات المحددة، داعيًا إلى تحري الدقة قبل إصدار البيانات أو إطلاق الاتهامات المتبادلة.

وفي خضم هذا الجدل، برز تطور لافت بعدما استجاب النائب محمد أبو العينين لطلب ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حيث تمت الموافقة على مبادرة تقضي بالتنازل عن 15 ألف تذكرة من حصة سيراميكا كليوباترا لصالح جماهير الزمالك، في خطوة تهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري خلال المباراة.

وجاءت هذه المبادرة في إطار دعم جماهير القلعة البيضاء وتعزيز أجواء المباراة المرتقبة، وسط تأكيدات بأن الخطوة جاءت بالتنسيق بين الأطراف المعنية وبما يخدم الجماهير.