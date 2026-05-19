أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء واسترداد الأراضي المخالفة

آية الجارحي

نفذت أجهزة المدن  الجديدة حملات موسعة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

جهاز تنمية مدينة الشروق 

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز تنمية مدينة الشروق أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ قرارات سحب الأراضي واسترداد أراضي مخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات سحب لقطع أراضٍ بإجمالي مساحة بلغت نحو 126 ألف متر مربع، مع إزالة الأسوار والتعديات المقامة عليها بالكامل.

مدينة بدر

وفي مدينة بدر، شنت إدارة التنمية بجهاز المدينة حملة استهدفت احدى المخالفات بالمجاورة الأولى بالحي السادس، وذلك بعد رصد مخالفة تمثلت في استغلال البدروم في نشاط مخالف للاشتراطات والضوابط المعتمدة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع البدروم المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة.

حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة فورية لعدد من المخالفات والتعديات البنائية، شملت إيقاف أعمال بناء الردود الخلفية وإزالة حوائط وأعمدة الردود الخلفية إلى جانب إزالة الشدات الخشبية وحوائط الأدوار المخالفة بالإضافة إلى إزالة أعمدة الردود الخلفية بعدد من القطع بالمناطق "السابعة، والرابعة، وجاردينيا (أ) و(ب)، وقطاع (و) بالمنطقة الخامسة".

جهاز تنمية مدينة السادات

وواصل جهاز تنمية مدينة السادات تنفيذ حملاته المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات، حيث نفذ الجهاز حملة إزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت إزالة التعديات الواقعة بنطاق الأحياء السكنية بمنطقة “ابني بيتك” ومنطقة “التحدي” بالحزام الأخضر. وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة لتعديات شملت مباني وأسوارًا وأسقفًا مقامة بدون ترخيص بمنطقة “ابني بيتك”، كما تم تنفيذ قرار سحب واسترداد قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة “التحدي” بالحزام الأخضر، بمساحة تبلغ 40 فدانًا.

مدينة المنيا الجديدة

وفي مدينة المنيا الجديدة، واصل جهاز تنمية المدينة تنفيذ حملاته، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص بعدد من مناطق وأحياء المدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت في إنشاء دور رابع علوي بدون ترخيص بإحدى القطع بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني، حيث تم إزالة سقف كامل بالدور المخالف، لمنع استكمال الأعمال المخالفة والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو مخالفة الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

أجهزة المدن 

وشدد مسئولو أجهزة المدن على استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، لمنع المخالفات أو التعدي على الاشتراطات البنائية، وعدم السماح بظهور أي تعديات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالمظهر الحضاري والشكل الجمالي للمدن الجديدة، مؤكدين أن إزالة المخالفات في مهدها تمثل أولوية للحفاظ على التخطيط العمراني، وتحقيق بيئة حضارية آمنة ومنظمة للمواطنين.

