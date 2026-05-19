استدعاء كريستيانو رونالدو لـقائمة البرتغال في كأس العالم 2026..تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد شوبير استدعاء الأسطورة كريستيانو رونالدو للقائمة النهائية لمنتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم 2026.



وقال شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" رسميًا - استدعاء كرستيانو رونالدو لـقائمة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026".



تتزايد علامات القلق داخل أروقة كرة القدم بعد التراجع المفاجئ في مردود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب الاستحقاقات الحاسمة للنادي، وارتفاع وتيرة الاستعدادات الدولية التي تسبق كأس العالم 2026.



هذا الانخفاض لم يعد مجرد تذبذب عابر، بل تحول إلى مؤشرات فنية ونفسية واضحة تستحق القراءة المتأنية.

ضغط نفسي يتجاوز حدود الملعب

رغبة رونالدو الجامحة في قيادة النصر إلى لقب قاري طال انتظاره تحولت إلى عبء ذهني ثقيل هذا الضغط انعكس على هدوئه المعتاد داخل الملعب، فبدت قراراته أقل اتزانا، وتحركاته أكثر توترا.

اللاعب الذي اعتاد الحسم تحت الضغط، ظهر هذه المرة وكأنه يحمل تاريخ النادي على كتفيه، في مشهد أضعف حضوره الذهني في اللحظات الفاصلة.