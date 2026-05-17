أصل الحكاية

5 إنذارات مقلقة.. ماذا يحدث لـ كريستيانو رونالدو قبل الاستحقاقات الكبرى؟

أمينة الدسوقي

تتزايد علامات القلق داخل أروقة كرة القدم بعد التراجع المفاجئ في مردود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في توقيت بالغ الحساسية مع اقتراب الاستحقاقات الحاسمة للنادي، وارتفاع وتيرة الاستعدادات الدولية التي تسبق كأس العالم 2026. 

هذا الانخفاض لم يعد مجرد تذبذب عابر، بل تحول إلى مؤشرات فنية ونفسية واضحة تستحق القراءة المتأنية.

ضغط نفسي يتجاوز حدود الملعب

رغبة رونالدو الجامحة في قيادة النصر إلى لقب قاري طال انتظاره تحولت إلى عبء ذهني ثقيل هذا الضغط انعكس على هدوئه المعتاد داخل الملعب، فبدت قراراته أقل اتزانا، وتحركاته أكثر توترا.

 اللاعب الذي اعتاد الحسم تحت الضغط، ظهر هذه المرة وكأنه يحمل تاريخ النادي على كتفيه، في مشهد أضعف حضوره الذهني في اللحظات الفاصلة.

عزلة هجومية وغياب الإمداد

خلال المواجهة الحاسمة أمام غامبا أوساكا، بدا رونالدو معزولا هجوميا لفترات طويلة افتقد للكرات العرضية الدقيقة والتمريرات البينية التي يتقن استثمارها، ما اضطره للتراجع نحو وسط الملعب بحثا عن الكرة. 

هذا السلوك استنزف طاقته البدنية وأبعده عن مناطق الخطورة، حيث يكون تأثيره الأكبر.

صراع الزمن وتراجع اللمسة الحاسمة

العامل العمري، وإن كان طبيعيا، بدأ يترك بصمته على سرعة اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء.

 اللحظات الخاطفة التي كان يحسمها سابقا باتت تحتاج جزءا إضافيا من الثانية، وهو فارق كافي ليمنح المدافعين أفضلية في التوقع والقطع.

رقابة دفاعية محكمة شلت تحركاته

الخطة الدفاعية اليابانية اعتمدت على رقابة لصيقة حرمت رونالدو من حرية الحركة على الأطراف أو في العمق.

هذا الانضباط التكتيكي قيد مساراته المفضلة، وأجبره على حلول فردية أقل فاعلية، فظهرت تمريراته متعجلة وقراراته متسرعة.

التوتر والاندفاع في اللمسة الأخيرة

بلغ التوتر ذروته في اللمسة الحاسمة أمام المرمى بدلا من الهدوء المعروف عنه، بدا متعجلا في التسديد والضربات الرأسية، فأهدر فرصا كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة.

هذا الاندفاع لم يكن فنيا بقدر ما كان انعكاسا مباشرا لحالة الشد العصبي التي لازمته طوال اللقاء.

ما يمر به رونالدو ليس انهيارا بقدر ما هو تراكم ضغوط نفسية وبدنية وتكتيكية في توقيت شديد الحساسية ومع اقتراب الاستحقاقات الكبرى، تبدو الحاجة ملحة لإعادة توظيفه تكتيكيا وتخفيف الحمل الذهني عنه، حتى يستعيد النجم البرتغالي بريقه في اللحظات التي لا تحتمل سوى الحسم.

