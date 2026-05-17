ناجلسمان يرد على انتقادات أولي هونيس: أقدّر تاريخه.. ويمكنه دائمًا الاتصال بي

رد المدير الفني للمنتخب الألماني يوليان ناجلسمان على الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ أولي هونيس، بشأن عدم الاعتماد على تشكيلة ثابتة مع المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وقال ناجلسمان في تصريحات عبر قناة زد دي إف الألمانية إنه يقدّر هونيس بشكل كبير، مشيرًا إلى دوره التاريخي في نجاحات بايرن ميونخ وبناء مكانته داخل الكرة الأوروبية.

لديه رقمي

وأضاف المدرب الألماني: "أنا أعلم أن لديه رقمي، ويسعدني دائمًا إذا أراد التحدث معي بشأن أي شيء يتعلق بي أو بالفريق أو المنتخب، يمكنه الاتصال في أي وقت".

ظروف اللاعبين

وأوضح ناجلسمان أن قراراته الفنية ترتبط دائمًا بظروف اللاعبين وإصاباتهم، مستشهدًا بموقف اللاعب ألكسندر بافلوفيتش، الذي شارك في سبتمبر ثم تعرض للإصابة في أكتوبر، مؤكدًا أن من غير المنطقي الدفع بلاعب مصاب لمجرد الحفاظ على ثبات التشكيل.

احترم مسيرته

وتابع: "أولي يمكنه أن يقول ما يريد، لكنني أحترم مسيرته كثيرًا، وأحاول دائمًا الاستفادة من الآراء المختلفة، والأشياء التي أراها صحيحة أتعلم منها وأطبقها".

وتأتي تصريحات ناجلسمان في ظل الجدل الدائر حول أداء المنتخب الألماني في الفترة الأخيرة، وتعدد الآراء حول طريقة إدارة المباريات واختيار التشكيل الأساسي.