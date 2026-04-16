ناجلسمان يعتذر لأونداف قبل المونديال: تصرفت بغباء

قدم يوليان ناجلسمان، المدير الفني لـمنتخب ألمانيا، اعتذارًا رسميًا لمهاجمه دينيز أونداف، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن مستواه، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتعود بداية الأزمة إلى المباراة الودية التي جمعت ألمانيا وغانا، وانتهت بفوز "المانشافت" 2-1، حيث أدلى ناجلسمان بتصريحات شكك خلالها في قدرة أونداف على تقديم نفس التأثير حال مشاركته أساسيًا، رغم تسجيله هدف الفوز، معتبرًا أن اللاعب كان أكثر فاعلية كبديل أمام دفاع مرهق.

وأثارت هذه التصريحات موجة من الجدل، خاصة في ظل المستويات القوية التي يقدمها أونداف مع شتوتجارت هذا الموسم، بعدما سجل 18 هدفًا وصنع 5 أخرى، ما عزز المطالبات بمنحه دورًا أكبر داخل المنتخب.

وفي محاولة لتصحيح الموقف، كشف ناجلسمان في تصريحات لقناة MagentaTV أنه تواصل هاتفيًا مع اللاعب وقدم له اعتذارًا صريحًا، قائلًا: "لم يكن ذلك أمرًا صائبًا مني، لقد تصرفت بغباء، وأنا آسف"، مؤكدًا أن العلاقة بينهما عادت إلى طبيعتها.

وأوضح المدرب الألماني أن تصريحاته جاءت تحت ضغط الأسئلة المتكررة خلال المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن زوجته لعبت دورًا في دفعه لاتخاذ خطوة الاعتذار، بعدما نصحته بالتواصل مع اللاعب لإنهاء سوء الفهم.

ويملك أونداف سجلًا دوليًا مميزًا، حيث سجل 4 أهداف في 7 مباريات منذ ظهوره الأول أمام منتخب فرنسا، ما يجعله أحد الخيارات الهجومية المطروحة بقوة في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب ألمانيا وديتين أمام فنلندا والولايات المتحدة خلال مايو ويونيو المقبلين، في اختبارات حاسمة لتحديد ملامح التشكيل الأساسي قبل خوض غمار كأس العالم، حيث يسعى أونداف لإثبات قدرته على قيادة خط الهجوم منذ البداية.

