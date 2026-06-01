مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان

في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في قضايا “اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مقاومة سلطات، إتلاف عمدي”، وذلك بنطاق محافظتي قنا وأسوان، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

كما تم ضبط قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد كبير من الأقراص المخدرة، و70 قطعة سلاح ناري شملت (2 رشاش، 23 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 22 فرد خرطوش، 2 طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 146 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.