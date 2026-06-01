زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة في ترعة المريوطية بمدينة البدرشين، حيث تبين أنهم زوجين وأبناءهما الأربعة وشقيق الأب.

والضحايا في حادث ترعة المريوطية هم:

محمد ممدوح على عطية ٤٣ سنة

جويرية أبوطالب على ٣٥ سنة

حذيفة محمد ممدوح سنتين

طلحة محمد ممدوح ١٠ سنوات

مريم محمد ممدوح ١٤ سنة

عائشة محمد ممدوح ٧ سنوات

وشقيق الأب على ممدوح على عطية ٤٦ سنة

تحقيقات موسعة في حادث المريوطية

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة سقارة بالبدرشين ومصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة داخلها عقب تعرضهم للغرق بمياه الترعة.

وأمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثامين الضحايا وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، وفحص السيارة لبيان وجود أي أعطال فنية قد تكون وراء وقوع الحادث، والتصريح بدفن الجثامين عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء وسماع أقوال الشهود وذوي المتوفين للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد أسبابه النهائية.

وشهدت منطقة سقارة بمدينة البدرشين حادث مأساويا راح ضحيته 7 أشخاص من أسرة واحدة بعد سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية حيث لقي أفراد الأسرة مصرعهم جميعا غرقا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث لإجراء الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت المعاينة الأولية، أن السيارة كان يستقلها عدد من الأشخاص، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها داخل مياه الترعة.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص من مستقلي السيارة "3 أطفال و4 بالغين" حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثامين واستخراج السيارة من المياه، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى البدرشين تحت تصرف الجهات المختصة.