قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلبت الدعاء له.. جد نور إيهاب يدخل العناية المركزة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو.. عيار 21 بكام؟
جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
فرج عامر: الأخطاء التحكيمية تتدخل أحيانًا في حسم النهائيات
الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام
مصرع 5 أشخاص و إصابة 2 آخرين في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
حقيقة طلب محمد صلاح بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث داخل معسكر منتخب مصر؟
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات بجنوب لبنان
دراسة صادمة.. النساء أكثر عرضة لإصابات حوادث السيارات بنسبة 60%
جيش الاحتلال يعلن مقـ.ـتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 إلكترونيا على موقعها الرسمي ، أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 .

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

وبعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم الإثنين ، قررت وزارة التربية والتعليم أن يتم إتاحتها رسميا في المدارس لتوزيعها للطلاب غداً الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، سوف تتضمن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية) .

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم المقرر تفعيله مساء اليوم الإثنين ، يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إليه للاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية بإستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe-register.emis.gov.eg 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد ومدارس المتفوقين 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 أرقام جلوس الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر لنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب لنيجيريا

جرحى الاحتلال الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن هدنة واشنطن وطهران

ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن هدنة واشنطن وطهران

بالصور

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد