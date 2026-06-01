اليابان: إلغاء مئات الرحلات الجوية مع اقتراب العاصفة الاستوائية "جانجمي"

ألغت السلطات اليابانية 400 رحلة جوية كان من المقرر تسيير معظمها اليوم / الإثنين / من وإلى "أوكيناوا"، وذلك مع اقتراب العاصفة الاستوائية القوية "جانجمي" من الجزيرة الرئيسية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - في نسختها الإنجليزية - أنه تم أيضا إلغاء أكثر من 160 رحلة جوية إضافية كان من المقرر تسييرها غدا /الثلاثاء / بسبب العاصفة التي تصاحبها رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

وبدورها، حثت شركات الطيران المسافرين على متابعة مواقعها الإلكترونية للإطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم الجوية.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن العاصفة "جانجمي" ضربت جنوب غرب مدينة "ناها" وتتجه في الوقت الحالي شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وتوقعت الهيئة الجوية أن تبلغ سرعة الرياح 162 كيلومترا في الساعة عندما تصل العاصفة إلى منطقتي "أوكيناوا" و"أمامي".

وطالب مسئولو الأرصاد الجوية السكان في المناطق التي من المتوقع أن تضربها العاصفة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الرياح القوية والأمواج العالية والانهيارات الأرضية.