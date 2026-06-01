الفراخ بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الفراخ اليوم… تراجعت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة والأسواق، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 68 جنيها بالمزرعة بعدما كان 80 جنيها، كما سجلت سعر كرتونة البيض بين 95 لـ 110 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين ، حيث وصل سعر الكيلو لـ 68 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيها.

تراجعت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 55 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 68 جنيها.

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" إلى نحو 86 جنيه وتصل للمستهلك 105جنيهًا.

كما سجلت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

تراجع بالتبعية سعر كيلو البانيه من 260 لـ 180 و 190جنيه في بعض المحال .

ووصل سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الأجنحة بين 70 و 80 جنيها.

ووصل سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتراجعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 105جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.