بعد انتهاء إعارته.. أشرف داري يشكر كالمار وجماهيره قبل العودة للأهلي

ودع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، نادي كالمار السويدي بعد انتهاء فترة إعارته التي استمرت حتى نهاية الموسم، موجّهًا رسالة شكر وامتنان إلى جميع أفراد النادي.

وكان داري قد انتقل إلى صفوف كالمار على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تنتهي تجربته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب خلالها عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي السويدي، مؤكدًا أنه شعر منذ اللحظة الأولى بأنه جزء من العائلة بفضل الاستقبال والدعم الذي حظي به من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وأشار المدافع المغربي إلى أن التجربة كانت ثرية على المستويين الرياضي والإنساني، موضحًا أنه اكتسب الكثير من الخبرات واحتفظ بذكريات مميزة ستظل عالقة في ذهنه لفترة طويلة.

كما وجه داري الشكر إلى زملائه وجماهير كالمار على الدعم الذي تلقاه طوال فترة وجوده مع الفريق، مؤكدًا أن لكل شخص داخل النادي دورًا مهمًا في نجاح هذه المرحلة من مسيرته.

واختتم اللاعب رسالته بتمنياته للنادي بمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه سيواصل متابعة ودعم كالمار من بعيد، مؤكدًا أن رحيله لا يمثل نهاية العلاقة بين الطرفين، بل مجرد "إلى لقاء قريب".