تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميا في البنك المركزي بقيمة 1.33 جنيه؛ ليسجل اليوم الإثنين الأول من يونيو 52.36 جنيه مقارنة 53.69 جنيه سعر الدولار في 1 مايو 2026 بانخفاض 2.4% على أساس شهري.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

52.29 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

52.28 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان لنحو:

52.27 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

52.25 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي ليصل إلى:

52.23 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة لنحو:

52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC، لنحو:

52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني نحو:

52.15 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

52.13 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو :

52.22 جنيه للشراء.

52.36 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر

52.27 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.30 جنيه.

البنوك تعود للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

تستأنف البنوك العاملة في مصر العمل صباح اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك التي استمرت نحو 6 أيام.