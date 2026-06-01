الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل شريحة الطفل.. وحظر التطبيقات الخطرة

أحمد بدوي
محمد البدوي

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، مؤكدًا أن اللجنة تتابع التجارب الدولية في هذا الملف، وعلى رأسها التجربة الأسترالية، للاستفادة منها عند إعداد التشريع المصري.
 

تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل

وأوضح بدوي، خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج من ماسبيرو، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة على إعداد قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة فور انتهاء الحكومة من إعداد مواده خلال الفترة المقبلة.

دور فعال للأسرة في المتابعة

وأشار إلى أن بعض التجارب الدولية أثبتت أن الأطفال يلجأون إلى استخدام برامج الـVPN للتحايل على إجراءات الحظر، وهو ما يستدعي عدم الاكتفاء بالتشريعات فقط، بل ضرورة وجود دور فعال للأسرة في المتابعة والتوجيه.

 شريحة اتصال جديدة

وحول ما أثير بشأن «شريحة الطفل»، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الأمر لا يتعلق بإصدار شريحة اتصال جديدة، لافتًا إلى أن خطوط الهاتف المستخدمة من قبل الأطفال تكون في الأساس مسجلة بأسماء أولياء الأمور، نظرًا لعدم بلوغ الأطفال السن القانونية التي تسمح لهم باستخراج خطوط اتصال بأسمائهم.

تفعيل خصائص الحماية

وأضاف أن آلية تفعيل الخدمة ستكون بسيطة، حيث سيعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن كود مخصص يستطيع ولي الأمر من خلاله تفعيل خصائص الحماية على الخط المستخدم من قبل الطفل، بما يحد من الوصول إلى بعض التطبيقات والمحتويات التي قد تمثل خطرًا على الأطفال.

حظر جميع مواقع التواصل

وأكد بدوي أن الهدف ليس حظر جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل، وإنما وضع ضوابط على بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تشكل مخاطر مباشرة على الأطفال، بالإضافة إلى التطبيقات المرتبطة بالمضاربات المالية أو الأنشطة الإلكترونية غير المناسبة لأعمارهم.

التشريعات الحكومية ودور الأسرة

وشدد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن حماية الأطفال في العالم الرقمي تتطلب تضافر الجهود بين التشريعات الحكومية ودور الأسرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على سلامة الأطفال وأمنهم الفكري والسلوكي.

