حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة شرم الشيخ حبس فتاة تُدعى «بسنت»، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة فيديوهات ادعاء التعرض للضرب والتهديد، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبر مخالفًا للآداب العامة بقصد تحقيق مكاسب مادية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة عقب رصد عدد من مقاطع الفيديو المنشورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق «تيك توك»، والتي تضمنت محتوى محل اتهام من قبل جهات الضبط، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبحسب ما جاء بمحضر الضبط، واجهت الأجهزة الأمنية المتهمة بالمقاطع المشار إليها، حيث أقرت بنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق عائد مادي من المشاهدات والتفاعل.

وجرى تحرير المحضر رقم 5461 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كانت قد قررت في وقت سابق التحفظ عليها لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب، واستكمال إجراءات التحقيق.

وعقب فحص أوراق القضية وورود التحريات، التي أفادت ـ وفقًا لما تضمنته التحقيقات ـ بتداول مقاطع فيديو محل الاتهام، قرر وكيل النائب العام المختص حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق، واستمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال أعمالها في القضية، تمهيدًا للتصرف النهائي فيها وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات الجارية.