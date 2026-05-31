الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، غدا الاثنين، الأول من يونيو طقسا حارًا نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يشهد ليلا طقسا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وتوقع خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار رعدية

خريطة الأمطار غدا

وتوقع الخبراء سقوط أمطار على مناطق من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من الصحراء الغربية قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من صحراء مطروح على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، و يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

ومن المتوقع أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

بنها 33 21

دمنهور 33 21

وادى النطرون 34 22

كفر الشيخ 33 21

بلطيم 32 20

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

دمياط 26 20

بورسعيد 26 21

الاسماعيلية 34 20

السويس 34 20

العريش 28 18

رفح 28 19

رأس سدر 35 22

نخل 34 18

كاترين 28 13

الطور 37 24

طابا 34 21

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 26

الإسكندرية 29 20

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 29 20

سيوة 36 22

رأس غارب 36 24

سفاجا 37 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 34 23

حلايب 31 25

أبو رماد 36 22 

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

الوادي الجديد 39 24

أبوسمبل 40 25

