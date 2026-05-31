طارق العكاري: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية

أكد العميد طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن الضربات الاقتصادية مؤثرة أكثر من العسكرية ضد إيران.

وأضاف العميد طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن ضرب الاقتصاد وعصب الاقتصاد هو الأساس المؤثر في الحروب، متابعا أن الأمن والاستقرار أساس التنمية في الدول.

وتابع العميد طارق العكاري أن النفط أزمة في إيران وخاصة بعد ملء الخزانات وقتها تصبح هدف استراتيجي ويعد هدف سهل.