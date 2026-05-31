الوفد المصري يبدأ تحركاته في جنيف.. والدبيكي يشارك في اجتماعات النقابات العالمية

شارك أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، ضمن الوفد المصري برئاسة وزير العمل حسن رداد، في الاجتماع التحضيري الأول للاتحاد العالمي للنقابات، الذي عُقد بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات، وذلك على هامش الدورة الـ(114) لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026.

وشهد الاجتماع، الذي انطلق في الحادية عشرة صباحًا، مشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها مصر والسنغال وكوت ديفوار وفلسطين وأوروغواي وباراغواي والسلفادور وفنزويلا والمكسيك.

واستُهلت أعماله بإعلان التضامن مع الشعبين الفلسطيني والفنزويلي، وإدانة الاحتلال، والتنديد بما تتعرض له الشعوب المستضعفة من ضغوط وسياسات تمارسها قوى كبرى على المستوى الدولي.

وقال الدبيكي، إن الوفد العمالي المصري شارك كذلك في الاجتماع التحضيري الثاني المخصص لمنظمة العمل العربية، والذي عُقد في السادسة مساءً بقاعة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء، بهدف تنسيق المواقف وتوزيع الأدوار بين الوفود المشاركة في اللجان المختلفة للمؤتمر.

وأوضح أن وزير العمل المصري يترأس الاجتماع بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بحضور المدير العام للمنظمة فايز المطيري، فيما يتولى وزير العمل الأسبق حسن شحاتة رئاسة المجموعة العربية خلال أعمال المؤتمر.

اجتماعات النقابات العالمية في جنيف

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية عددًا من الملفات المهمة، أبرزها المسائل الإجرائية المتعلقة برئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، إضافة إلى مناقشة كلمة المجموعة العربية أمام المؤتمر.

كما تشمل المناقشات دعم المطالب الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي الخاصة بإدانة الممارسات الإسرائيلية ضد العمال والشعب الفلسطيني، إلى جانب بحث جهود منظمة العمل العربية في دعم القضية الفلسطينية ومتابعة قرارات مجلس إدارة المنظمة بشأن أوضاع العمال في الأراضي المحتلة.

ويتناول جدول الأعمال أيضًا متابعة قرار الدورة (356) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن تعليق العمل ببعض أحكام النظام الأساسي للمؤتمر في دورته ال(ـ114)، إضافة إلى مناقشة الشكوى المقدمة بموجب المادة (26) من دستور منظمة العمل الدولية بشأن مدى التزام المملكة العربية السعودية بالاتفاقيات الدولية أرقام (29) و(95) و(111).

كما يبحث المشاركون تحديثات التصديق على تعديل عام 1986 لدستور منظمة العمل الدولية الخاص بتوسيع التمثيل في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واستراتيجية التعاون الإنمائي للفترة المقبلة، وسبل التوسع في استخدام اللغة العربية داخل المنظمة، وتعزيز التعاون الإنمائي بين منظمة العمل الدولية والدول العربية.