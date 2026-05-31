مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج بجاهزية تشغيلية متكاملة

بدأ مطار القاهرة الدولي استقبال رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة، وسط جاهزية تشغيلية متكاملة وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات العاملة بالمطار، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج العائدين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني وتوجيهات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على توفير أفضل سبل الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.

وشهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي اليوم استقبال أولى رحلات عودة الحجاج لشركة مصر للطيران وبلغ عدد رحلات اليوم 13 رحلة جوية قادمة من جدة تنقل ضيوف الرحمن بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج هذا العام في إطار خطة تشغيلية شاملة لاستقبال رحلات العودة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج العائدين.

ورفعت شركة ميناء القاهرة الجوي درجة الاستعداد القصوى بجميع مباني الركاب والصالات المخصصة لاستقبال الحجاج، مع تعزيز فرق العمل وتكثيف الخدمات الإرشادية والتنظيمية، وتوفير المساعدة اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الرحلات والحقائب لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وقال المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إن الشركة سخّرت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات وصولهم، مؤكدًا أن جميع الجهات العاملة بالمطار تعمل في تناغم كامل وعلى مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال موسم عودة الحجاج.

وأضاف أن مطار القاهرة الدولي يتمتع بجاهزية تشغيلية عالية وخبرة كبيرة في إدارة مواسم الذروة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة مراحل التشغيل لضمان راحة الحجاج وتقديم تجربة سفر متميزة تعكس المكانة الرائدة للمطار باعتباره البوابة الجوية الرئيسية لجمهورية مصر العربية.