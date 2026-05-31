ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ، لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها مشدداً بعدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفّذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز و الأنشطة التجارية بمركز ومدينة بلبيس خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وأسفرت الجهود عن تحرير (٧٥) محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلي أنه تم تحرير 61 محضرا لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة منها نقص وزن رغيف الخبز،إنتاج خبر مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية ، عدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين و عدم وجود سجل للزيارات إلى جانب غلق عدد من المخابز دون الحصول على تصريح أو إذن رسمى وضبط (٧٧٥كجم) دقيق بلدي مدعم استخراج ٨٧.٥ % و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مجال المواد البترولية تم ضبط مخالفة بأحد محطات الوقود تضمنت الكشط و الشطب بالسجلات وتجميع (٥٧٣)لتر سولار و (٦٨٢)لتر بنزين ٩٢ بإجمالي (١٢٥٥) لتر مخالفاً للتعليمات وتحرير محضرين ضد أصحاب مستودعات بوتاجاز لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار و البيانات ليصل إجمالي ما تم تحريره من محاضر و مخالفات تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية (٧٥) محضراً.

أكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على كافة السلع المدعمة من قبل الدولة لضمان وصولها لمستحقيها، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات.