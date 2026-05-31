حملة مكبرة لإغلاق مخزن مخالف لتجميع مخلفات العظم شرقي الإسكندرية

نفذت محافظة الإسكندرية حملة مكبرة لإغلاق وتشميع مخزن مخالف لتجميع مخلفات العظم والفرز بنطاق حي شرق.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الأحد أن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والتصدي الحاسم لكافة الممارسات المخالفة التي تمس الصحة العامة والبيئة.

استجابة فورية لشكاوى المواطنين

وفي استجابة فورية لما تم رصده من شكاوى بشأن وجود أحد المخازن المستخدمة في تجميع مخلفات العظم والفرز بنطاق حي شرق، تحركت الأجهزة التنفيذية بالحي على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشن حي شرق حملة مكبرة استهدفت المخزن الكائن بشارع حجر النواتية بمنطقة شركة الجاز القديمة، بمشاركة الجهات المعنية ، أسفرت الحملة عن رفع كمية من مخلفات العظام تُقدّر بحوالي 100 كجم، بالإضافة إلى رفع عدد 36 جونة فرز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشميع المخزن المخالف، حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي ممارسات عشوائية أو غير آمنة تؤثر على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة أحياء المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو أنشطة تدار بصورة غير قانونية، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق الانضباط ورفع كفاءة مستوى النظافة والبيئة بالمحافظة.