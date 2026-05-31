قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يارب النصر .. الاتحاد المصري يُدعّم منتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026
«ذا صن»: عمدة مانشستر يدرس انتخابات مبكرة حال وصوله للسلطة في بريطانيا
عمر مرموش يتأخر عن بعثة منتخب مصر بسبب عقد قرانه | تفاصيل
تصعيد جديد من حزب الله جنوب لبنان.. قتيل وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال | تفاصيل
52.13 جنيه | آخر تحديث لأقل سعر دولار .. اليوم
تناول هذا النوع من الخضار يحسن صحة القلب
ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان أفضل فريق في العالم
«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة
«الأوقاف» تصرف 14 مليون جنيه إعانات وقروضًا حسنة للعاملين قبل عيد الأضحى
مركز معلومات تغير المناخ يكشف أسباب تأخر موسم المانجو حوالي أسبوعين | فيديو
الزمالك يعلن تمديد عقد لاعبته شروق إبراهيم لموسم إضافي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشهد صادم يهز الإسكندرية .. خبير نفسي يطالب بتغيير طريقة التعامل مع حوادث الانتـ.ـحـ.ـ.ــ.ار

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

في مشهد أثار حالة من الذعر بين الأهالي، شهد أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية واقعة مؤسفة بعد ما اعتلى شاب سطح المبنى مهددًا بإلقاء نفسه، وسط محاولات مكثفة من الحاضرين لتهدئته وإبعاده عن فكرة الانتحار، قبل أن تتدخل قوات الأمن والحماية المدنية وتنجح في إنقاذه في اللحظات الأخيرة دون وقوع أي أذى. 

 السيدة “تريزا” أحد الحاضرين: لحظات رعب فوق سطح العقار ومحاولة إنقاذ شاب في اللحظة الأخيرة

روت السيدة تريزا، إحدى شهود العيان، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشها الأهالي أثناء واقعة وقوف شاب أعلى سطح أحد العقارات مهددًا بإلقاء نفسه، مؤكدة أن المشهد كان صادمًا وأثار حالة من الذعر بين جميع المتواجدين.

وقالت تريزا: “فوجئنا بصوت صراخ عالي وجري في الشارع، ولما بصينا لفوق لقينا شاب واقف على السطح، شكله مش متزن خالص وكان واضح عليه الارتباك والخوف، والناس كلها اتجمعت تحت في حالة هلع”.

وأضافت: “اللحظات كانت صعبة جدًا، الشاب كان واقف بيتحرك بطريقة مخيفة وكأنه مش واعي كويس، وكنا كلنا بنحاول نهديه من تحت ونطلب منه ينزل، بس مفيش استجابة واضحة في البداية، وده زود التوتر أكتر”.

وأشارت إلى أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الأجهزة الأمنية فورًا، قائلة: “محدش فينا كان قادر يتصرف غير إنه يبلغ الشرطة والإسعاف، لأن الموقف كان أكبر من أي تدخل فردي”.

وتابعت تريزا: “بعد دقائق حسينا إن الدنيا اتقلبت، قوات الأمن والحماية المدنية وصلت بسرعة، وبدأوا يتعاملوا بهدوء شديد، وفضلوا يتكلموا معاه من تحت ويحاولوا يهدوه لحد ما تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة”.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “المنظر كان مرعب فعلًا، ولولا سرعة تدخل الأمن كان ممكن الموضوع يبقى مأساة".

استشاري الصحة النفسية: الانتحـ.ـار سلوك ناتج عن اضطرابات وضغوط مركبة.. والتدخل الأسري المبكر والدعم النفسي خط الدفاع الأول

قال دكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الانتحار يعد سلوكًا بائسًا يلجأ إليه بعض الأشخاص لوضع حد لحياتهم نتيجة ضغوط ومشكلات نفسية أو اجتماعية لا يجدون لها حلولًا أو دعمًا كافيًا، موضحًا أن التعريف العلمي له هو “قتل النفس بطريقة متعمدة ومدروسة”.

وأضاف هندي أن الانتحــ.ـار في جوهره سلوك مضاد للطبيعة البشرية، لأن الإنسان مفطور على التمسك بالحياة حتى في أقسى الظروف، وهو ما يشير في بعض الحالات إلى وجود اضطراب أو خلل نفسي يحتاج إلى تدخل علاجي متخصص.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين نوعين من السلوك الانتحــ.ـاري: الانتحـــ.ـار المخطط والانتحار الاندفاعي، موضحًا أن النوع الأول غالبًا ما يرتبط باضطرابات نفسية حادة مثل الذهان، الفصام، أو الاضطراب الوجداني، حيث قد يفقد الشخص إدراكه الكامل ويصبح غير قادر على التحكم في أفكاره وسلوكه.

أما الانتحار الاندفاعي، بحسب هندي، فهو غالبًا مرتبط بردود أفعال لحظية أو رغبة في لفت الانتباه أو التعبير عن الغضب والاحتجاج، وقد يظهر في صورة محاولات غير مكتملة يتم إنقاذ أصحابها في كثير من الأحيان.

وأوضح استشاري الصحة النفسية أن الانتحار يمثل إحدى القضايا الصحية العالمية الخطيرة، لافتًا إلى أنه من أبرز أسباب الوفاة بين الشباب، خاصة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، وهو ما يعكس خطورته على الفئات الأكثر إنتاجًا في المجتمع.

وفي حديثه عن أسباب الانتحار بين الشباب، أكد هندي أن انخفاض تقدير الذات، والعنف الأسري، وسوء التواصل داخل الأسرة، والعزلة الاجتماعية، من أبرز العوامل المؤدية إلى تدهور الحالة النفسية، إلى جانب الضغوط الدراسية والمشكلات العاطفية والتغيرات الجسدية في مرحلة المراهقة.

وأضاف أن بعض المراهقين قد يتأثرون سلبًا بالتغيرات البيولوجية أو نقص الوعي الأسري، ما يؤدي إلى مشاعر الخوف والعار أو الاضطراب النفسي، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى أفكار انتحارية إذا غاب الدعم والتوعية.

كما أشار إلى أن من بين الأسباب أيضًا: الاكتئاب، الإدمان، الضغوط الاقتصادية، الفشل الدراسي، الفقد العاطفي، التفكك الأسري، والعنف داخل العلاقات الزوجية أو الأسرية، إلى جانب تأثير المحتوى السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التي قد تروّج لأفكار خطيرة.

ولفت هندي إلى أن بعض حالات الانتحار قد ترتبط أيضًا بمحاولات احتجاج أو عقاب للذات أو الآخرين، بينما قد تلعب بعض الجماعات المنحرفة أو الأفكار المتطرفة دورًا في دفع الشباب نحو هذا السلوك عبر ما يشبه “غسيل المخ”.

وأكد استشاري الصحة النفسية أن الشخصية المعرضة للانتحار غالبًا ما تعاني من اضطرابات نفسية متعددة مثل الاكتئاب، اضطرابات الشخصية، ضعف القدرة على التعبير الانفعالي، وانخفاض الإحساس بقيمة الذات، ما يجعلها أكثر هشاشة أمام الضغوط.

وشدد على أهمية تعزيز عوامل الحماية، وعلى رأسها الدعم الأسري، والحوار المفتوح، وتنمية المرونة النفسية لدى الأبناء، وتقليل العنف الأسري، مع ضرورة إشغال أوقات الفراغ، وغرس القيم الروحية، وتنمية الشعور بالانتماء والتقدير الذاتي.

واختتم هندي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك علامات مبكرة قد تشير إلى خطر الانتحار لدى المراهقين، من بينها الانسحاب الاجتماعي، اضطرابات النوم، إهمال المظهر الشخصي، التعبير عن أفكار سوداوية، أو الإشارة إلى إيذاء النفس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا الأسر إلى الانتباه والتدخل المبكر لحماية أبنائهم.

محاولة انتحار بالإسكندرية محاولات إنتحار الصحة النفسية الدعم الأسري الأفكار المتطرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

سلوت

رسميًا.. ليفربول يعلن إقالة آرني سلوت

ترشيحاتنا

ابو ريده

أبو ريدة يودع بعثة منتخب مصر قبل السفر لخوض منافسات كأس العالم

جوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة بممارسة ضغوط في قضية جوليان ألفاريز

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون

توتنهام يسعى لضم مهاجم جديد هذا الصيف وسط اقتراب رحيل ريتشارليسون

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد