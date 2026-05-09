الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هجوم انتحاري واشتباكات دامية تستهدف نقطة أمنية شمال غربي باكستان

الخارجي

لقي ثلاثة من عناصر الشرطة الباكستانية مصرعهم على الأقل، مساء السبت، إثر هجوم مسلح أعقبه اشتباك عنيف استهدف نقطة أمنية في شمال غربي باكستان، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية محلية.

وقال مسؤول الشرطة زاهد خان إن الهجوم وقع في منطقة بانو القريبة من الحدود الأفغانية، حيث أقدم انتحاري، برفقة عدد من المسلحين، على تفجير مركبة مفخخة قرب الموقع الأمني، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة مع قوات الشرطة.

وأوضح أن الانفجار كان شديد القوة، وتبعه سماع دوي انفجارات متتالية بعد وقت قصير من الهجوم، مشيرًا إلى أن عدداً من المنازل القريبة والمباني المحيطة بالموقع الأمني تعرضت لانهيارات وأضرار واسعة.

وأضاف أن الاشتباكات استمرت لفترة عقب التفجير، وسط معلومات أولية تفيد بإصابة عدد من عناصر الشرطة، فيما يُعتقد أن آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض نتيجة الانهيارات التي تسبب بها الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، غير أن أصابع الاتهام تتجه نحو حركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة المتحالفة معها، والتي سبق أن نفذت هجمات مشابهة في مناطق متفرقة من البلاد.

وتشهد باكستان، خلال السنوات الأخيرة، تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الهجمات المسلحة، لا سيما في الأقاليم الحدودية مع أفغانستان، وسط تحديات أمنية متزايدة تواجهها السلطات في احتواء نشاط الجماعات المتشددة.

