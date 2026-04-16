هل تستعد إسلام آباد لجولة ثانية؟.. باكستان تغلق العاصمة في انتظار وفود من أمريكا وإيران

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن الشرطة الباكستانية بدأت الاستعدادات لاستقبال وفود أجنبية تمثل الولايات المتحدة وإيران، إلا أنه لم يتم تأكيد أي محادثات رسمية حتى الآن.

وأعلنت شرطة المرور في إسلام آباد إغلاق جميع محطات النقل في المدينة وروالبندي المجاورة لمدة عشرة أيام، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساءً اليوم وحتى السادس والعشرين من أبريل.

كما سيُمنع دخول المركبات الثقيلة إلى المدينة اعتبارًا من الثامن عشر من أبريل ، وفقًا لما ذكرته الهيئة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير متأكد من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أن "هناك تقدما كبيرا فيما يتعلق بإيران، فهي مستعدة للقيام بأمور لم تكن مستعدة للقيام بها سابقًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن اجتماعًا آخر مع إيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف يستأنف القتال. لقد وافقت إيران على عدم امتلاك أسلحة نووية، ووافقت على تسليم المواد المخصبة".

وفي بيان صحفي أدلى به أمام البيت الأبيض، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، قائلاً: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. وقد يجتمع قادتهم في البيت الأبيض خلال أسبوع أو أسبوعين".