تعديلات على جداول تشغيل القطارات خلال الصيف.. قرار عاجل من "السكة الحديد"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إدخال تعديلات وتحديثات موسعة على جداول تشغيل عدد من القطارات على خطوطها الرئيسية لشهر يونيو 2026.

وتأتي هذه التغييرات في إطار خطة تشغيلية مرنة وضعتها الهيئة بهدف استيعاب التدفقات الكبيرة للمسافرين وتلبية احتياجات المواطنين تزامناً مع فترات الإجازات ومواسم السفر المكثفة بين المحافظات.

وترتكز تعديلات الجدول الجديد على محورين أساسيين؛ هما الدفع برحلات إضافية مكيفة لدعم خطوط الوجه القبلي، وتنظيم فترات التهديات الناتجة عن مشروعات التطوير الشاملة للشبكة.

أولاً: قطارات إضافية مخصصة لخط (القاهرة / أسوان)

ولإحداث توازن في العرض والطلب وتقليل التكدس، تضمن جدول تشغيل شهر يونيو استمرار تشغيل وتعديل مواعيد باقة من القطارات الإضافية والمخصوصة (المكيفة والدرجة الثالثة المكيفة)، وجاءت أبرزها كالآتي:

• قطار 1938 (مكيف): يستمر في التحرك يومياً من محطة القاهرة الساعة 18:20 مساءً ليتحرك في رحلة ليلية ويصل إلى محطة أسوان الساعة 06:20 صباح اليوم التالي.

• قطار 1939 (مكيف): يعمل بالاتجاه المعاكس لينطلق من محطة أسوان يومياً الساعة 08:30 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 20:30 مساءً.

• قطار 1930 (مكيف): يغادر محطة القاهرة الساعة 01:20 صباحاً ويصل أسوان الساعة 14:20 ظهراً.

• قطار 1931 (مكيف): ينطلق من أسوان الساعة 19:55 مساءً ليعود إلى محطة القاهرة الساعة 07:50 صباحاً.

• قطارات الدرجة الثالثة المكيفة (الاقتصادية): شمل الجدول استمرار رحلات قطاري 1942 (القاهرة – أسوان) الساعة 09:50 مساءً، و1943 (أسوان – القاهرة) الساعة 10:30 مساءً لتوفير خيارات اقتصادية ومريحة للركاب.

ثانياً: خطوط الوجه البحري (القاهرة / الإسكندرية)

وحافظت خطوط الوجه البحري على انتظام قطاراتها السريعة والتالجو والروسي المطور لتلبية طلبات مصطافي ومسافري الإسكندرية؛ حيث انطلقت رحلات الصباح الباكر بقطارات (903 مكيف) الساعة 06:00 صباحاً و(905 VIP مباشر) الساعة 09:00 صباحاً، مع استمرار الرحلات الترددية بانتظام على مدار ساعات الظهيرة والمساء لتأمين جودة الخدمة لركاب الدلتا والشركات.

توضيح بشأن التهدئيات ومواعيد التأخير المتوقعة

وفي إطار المكاشفة والشفافية مع جمهور المسافرين، نوهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن جداول تشغيل شهر يونيو تتضمن احتساب نسب "تهديات وتأخيرات متوقعة" بمتوسط يتراوح بين 30 دقيقة على خطوط الوجه البحري و60 دقيقة على خطوط الوجه القبلي.

وأوضحت الهيئة أن هذه التهدئيات المؤقتة ناتجة عن تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات القومية لتطوير نظم الإشارات، وتحديث المزلقانات، وصيانة السكك الحديدية بالكامل. وتستهدف هذه الخطوات تعزيز مستويات السلامة والأمان، والرفع الحتمي لكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مستقبلاً.

وناشدت هيئة السكة الحديد الركاب بضرورة مراجعة مواعيد قطاراتهم بدقة عبر منافذ التذاكر الرسمية وشاشات المحطات، واتخاذ التدابير اللازمة التي تتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

