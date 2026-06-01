بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لبدء تسجيل طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي (للمدارس الرسمية) ومرحلة رياض الأطفال (للمدارس الرسمية والرسمية لغات) للعام الدراسي المقبل 2026/2027. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الدولة في التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية على أولياء الأمور.

مواعيد ورابط التقديم

وفتحت الوزارة باب التسجيل رسمياً اعتباراً من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2026. 

ويمكن لأولياء الأمور (للطفل مصري الجنسية) التقديم عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي: (emis.gov.eg)

شروط السن المقررة للقبول

وحددت الوزارة ضوابط السن وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة على النحو التالي:

  • الصف الأول الابتدائي: لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.
  • مرحلة رياض الأطفال: الحد الأدنى للتقدم هو 4 سنوات.

إجراءات التسجيل والمتابعة

  1. التسجيل الأولي: يقوم ولي الأمر بتسجيل البيانات عبر المنصة، وفور التقديم تتاح بيانات الطفل لدى منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.
  2. الاستعلام عن النتيجة: يمكن متابعة موقف القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني.
  3. القبول النهائي: بعد إعلان النتيجة المبدئية، يتوجه ولي الأمر للمدرسة لتسليم الملف الورقي، وتتم المراجعة للتأكد من استيفاء الأوراق تمهيداً للقبول النهائي.

تسهيلات لغير القادرين على التسجيل الرقمي

وفي حال تعذر ولي الأمر عن التسجيل إلكترونياً بنفسه، تلتزم المدارس بتقديم الدعم اللازم من خلال مسؤول وحدة المعلومات، والذي يتولى تسجيل رغبة الطالب (للصف الأول الابتدائي فقط) بعد الاطلاع على:

  • شهادة الميلاد المميكنة للطفل.
  • بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • الحكم القضائي في حالات "الولاية التعليمية".

ضوابط قبول الطلاب الوافدين

وأوضحت الوزارة أن إجراءات قبول الطلاب الوافدين تتم يدوياً من خلال تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية المختصة، والتي تتولى مراجعة المستندات وإخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ليقوم مديرو المدارس لاحقاً بتسجيل بياناتهم إلكترونيًا ضمن قاعدة البيانات للعام الدراسي الجديد.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والضوابط المعلنة لضمان حجز أماكن لأبنائهم في المنظومة التعليمية الرسمية.

وفيما يخص الطلاب الوافدين، تشير الوزارة إلى أنه على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
