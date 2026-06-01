فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين

كشف السيناريست وائل حمدي عن الرحلة الطويلة التي مر بها مسلسل "ورد على فل وياسمين" قبل أن يصل إلى الشاشة، موضحًا أن المشروع بدأت تتشكل ملامحه الأولى عبر جلسات ودردشات جمعته بصديق عمره وشريكه في الكتابة عمرو سمير عاطف، الذي تربطه به صداقة تمتد لأكثر من 25 عامًا.

وهو ما يفسر حالة النضج التي بدت واضحة في بناء عالم المسلسل منذ حلقاته الأولى، حيث جاءت الشخصيات محملة بتفاصيل إنسانية وخلفيات درامية تجعلها أقرب إلى الواقع وأكثر قدرة على التواصل مع الجمهور.

وخلال الحلقتين الأولى والثانية، ظهرت بصمة الكتابة بشكل واضح في طريقة تقديم الشخصيات والعلاقات بينها، ويبرز ذلك في اللقاء الأول بين إلهام والدكتور طارق، الذي بدأ بمصادفة عادية انتهت بتبديل هاتفيهما بالخطأ. وسرعان ما تحول الثنائي إلى أحد أكثر عناصر العمل جاذبية، بفضل حالة الشد والجذب التي جمعت بينهما، والحوار الخفيف الذكي الذي دار في مشاهدهما المشتركة.

كما جاءت مواقفهما الكوميدية من بين أكثر اللحظات إمتاعًا في الحلقتين، لتنجح الكتابة في خلق كيمياء خاصة بين الشخصيتين منذ البداية، وتدفع الجمهور للتساؤل حول المسار الذي ستأخذه علاقتهما خلال الأحداث المقبلة.

ولم تقتصر الحلقات الأولى على تقديم الأبطال فقط، بل حرصت على تأسيس شبكة من العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تبدو مرشحة للعب دور مؤثر في تطور الأحداث خلال الحلقات المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة حب غير متوقعة تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين تمامًا. المسلسل من بطولة صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، ومن إخراج محمود عبد التواب، وتأليف وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.