عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني وجه تحذيرا فوريا للأعداء بسبب الهجمات الوحشية التي يشن جيش الإحتلال ضد لبنان.



و نشر عراقجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "

انتهبوا بشكل عاجل!

وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، يتعبر دون أدنى شك، وقفًا لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

إن انتهاك وقف إطلاق النار هذا على أي جبهة هو انتهاك له على جميع الجبهات.

ستتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار هذا."