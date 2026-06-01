الأقمار الصناعية تكشف.. إيران هاجمت وسببت دمارًا لــ20 قاعدة عسكرية أمريكية

أوضحت صور أقمار صناعية تعرض 20 قاعدة عسكرية أمريكية لأضرار جراء الهجمات التي شنتها إيران ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وفق ما ذكر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الاثنين.

قامت “بي بي سي” بتحليل صور أقمار صناعية لتقييم حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات الإيرانية ضد أهداف في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار ردها على الولايات المتحدة وإسرائيل.



ذكر تقرير الهيئة الذي استند إلى تحليلات أجراها خبراء على صور الأقمار الصناعية، أن الأضرار شملت أنظمة الدفاع الجوي وطائرات التزود بالوقود وأنظمة الرادار ومرافق تخزين الوقود وحظائر الطائرات، وأماكن إقامة الجنود في تلك المنشآت، ما تسبب بخسائر تُقدَّر بملايين الدولارات.



أشارت الهيئة إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية في دول الخليج الستة والعراق والأردن نتيجة الهجمات الانتقامية أكبر مما كان معروفا في السابق.

ولفتت إلى أن بعض المحللين ذكروا أن عدد المنشآت العسكرية الأمريكية التي استهدفتها إيران قد يكون أكبر من 20.



كان مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون المالية جولز جي هيرست صرح أمام الكونجرس في 12 مايو الماضي بأن التكلفة الإجمالية للحرب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بلغت حتى ذلك اليوم نحو 29 مليار دولار.



شنت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير عدوانًا و حربًا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه “مصالح أمريكية” في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.