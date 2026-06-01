قاليباف: مواصلة الحصار وضرب لبنان تفريط أمريكي.. وعدوان الاحتلال وسيلة لمنع الاتفاق

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف ، أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار.

وشدد قاليباف، على أن عدم التزام واشنطن يعني أن لكل خيار ثمن سيتم دفعه.

وسبق أن قال أمس رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه "لن يتم تأييد أي اتفاق ما لم نتأكد من الحصول على حقوق الشعب الإيراني بالكامل" في سياق حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن "جنود ميدان الدبلوماسية لا يثقون بأي أقوال أو وعود من العدو، وما يهمنا هو النتائج والإنجازات الملموسة التي يجب تحقيقها".

وتابع قاليباف، قائلاً: إن ضمان هذا النهج هو أرواحنا التي نحملها على أكفّنا من أجل تقديمها للشعب الإيراني".

وقبل قليل، أكدت الخارجية الإيرانية على أن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار.

وأضافت الخارجية الإيرانية: الطرف المقابل يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة ما يؤدي لإطالة أمد المفاوضات و وقف إطلاق النار في لبنان جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وأعادت التأكيد على أنه لم تجر أي مفاوضات حول تفاصيل الملف النووي، و “في هذه المرحلة ونركز حاليا على إنهاء الحرب و نرصد التطورات بدقة وسنقوم بالإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتنا، وأحد أسباب تصعيد إسرائيل في لبنان هو تدمير أي إمكانية لتحسين الوضع عبر المسارات الدبلوماسية، فالكيان الصهيوني يسعى دائما لتدمير أي مسارات تشكل في المنطقة لخفض التوتر”.

وذكرت الخارجية الإيرانية: ملتزمون باتخاذ أي إجراء ممكن للدفاع عن لبنان.. و تحرير أموالنا المجمدة مطلب نهائي وقطعي وطريقة تنفيذه لا تزال قيد الدراسة.