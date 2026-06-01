رئيس وزراء أرمينيا: علاقاتنا مع روسيا تشهد "تحولًا إيجابيًا" وتقوم على الانفتاح والصدق

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين بلاده وروسيا تشهد "تحولاً إيجابيا" وأن حكومته تولي أهمية كبيرة لمواصلة تطوير العلاقات مع موسكو.

وقال باشينيان، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة أنباء (أرمنبرس) : "نعمل على تطوير علاقاتنا مع روسيا ونوليها أهمية كبيرة، وقد ذكرتُ في مناسبات عديدة أن علاقاتنا مع روسيا تمر بمرحلة تحول إيجابية".

وأضاف باشينيان أن أرمينيا تعمل على بناء علاقات جديدة مع روسيا، معربًا عن ثقته في أن حكومته ستنجح في ذلك، ومشددًا على أن العلاقات مع روسيا مبنية على الانفتاح والصدق.

وقد هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باشينيان، اليوم بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.