الحكومة الروسية تفرض حظرا على تصدير وقود الطائرات .. اعرف السبب

أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر مؤقت على تصدير وقود الطائرات من الأراضي الروسية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي.

وأوضحت الحكومة في بيان أن القيود ستستمر لمدة خمسة أشهر، ابتداء من 1 يونيو وحتى 30 نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن الهدف من الخطوة هو ضمان استقرار الأوضاع في سوق الوقود المحلي.

ويشمل الحظر جميع كميات الوقود، بما في ذلك التي تم شراؤها عبر مزادات البورصة. غير أنه يستثنى من القيود الشحنات التي تم وضعها تحت الإجراءات الجمركية قبل دخول قرار الحظر المؤقت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الإمدادات التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية.