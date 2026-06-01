بعد انفراج أزمة التأشيرات.. منتخب جنوب إفريقيا يشد الرحال إلى أمريكا الشمالية استعدادًا للمونديال

تأكد سفر بعثة منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم إلى أمريكا الشمالية يوم الاثنين، بعد نجاح الاتحاد الجنوب إفريقي في إنهاء أزمة التأشيرات التي عطلت مغادرة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان المنتخب قد اضطر لتأجيل رحلته إلى المكسيك بعدما حالت مشكلات تتعلق بإصدار التأشيرات لبعض أعضاء البعثة دون السفر في الموعد المحدد يوم الأحد.

بيان الإتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم

وأوضح الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن جميع لاعبي المنتخب حصلوا على تأشيرات السفر اللازمة يوم 31 مايو 2026، ما سمح بترتيب مغادرة البعثة إلى المكسيك في اليوم التالي.

وأشار الاتحاد إلى أنه عقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة تطورات الأزمة، حيث تبين أن التأشيرات المتبقية تخص أربعة أفراد فقط من أفراد البعثة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات سفرهم إلى أمريكا الشمالية في أقرب وقت.

وأكد البيان أن التأخير تسبب في فقدان يوم من برنامج السفر والتحضيرات، لكنه شدد على أن الأزمة تم احتواؤها بشكل كبير، وأن استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم تسير وفق الخطة الموضوعة.

كما قدم الاتحاد اعتذاره للجماهير الجنوب إفريقية عن التأخير غير المتوقع، موجّهًا الشكر إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون، إضافة إلى القنصلية الأمريكية في جوهانسبرج، لدورهما في تسريع إجراءات استخراج التأشيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويستهل منتخب جنوب إفريقيا مشواره في المونديال بمواجهة مرتقبة أمام منتخب المكسيك، صاحب الأرض، يوم 11 يونيو على ملعب ملعب أزتيكا.

وكان من المفترض أن تغادر البعثة على متن طائرة خاصة صباح الأحد متجهة إلى معسكرها التدريبي في المكسيك، إلا أن أزمة التأشيرات أجبرت الفريق على تأجيل الرحلة لمدة 24 ساعة.