فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟

يشهد سوق الذهب حالة من الاهتمام المتزايد خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تقلبات الأسعار المحلية والعالمية، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لما ستسفر عنه حركة المعدن الأصفر خلال الربع الأخير من العام، في ظل اعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن ووسائل التحوط ضد التضخم وتغيرات أسعار العملات.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت تتأثر فيه أسعار الذهب بعدة عوامل متشابكة، أبرزها تحركات الأسعار في البورصات العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلي، وهو ما يجعل المعدن الأصفر في حالة تغير مستمر بين الصعود والهبوط.

السوق مستقر والسعر الحالي فرصة للشراء

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلي يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي والاستقرار، مع تسجيل بعض الانخفاضات المرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد لا يستمر طويلًا في ظل توقعات بعودة التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ميلاد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الأسعار الحالية للذهب تمثل فرصة مناسبة للشراء وليس للبيع، خاصة لمن يرغب في الادخار طويل الأجل، مؤكدًا أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأكثر استخدامًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ولفت إلى أن الاتجاه العام يشير إلى احتمالية حدوث موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام، مع انتهاء بعض الأزمات العالمية الحالية، وهو ما قد يعيد تشكيل خريطة الأسعار مرة أخرى في السوق المحلي.

تحذير من الشراء العشوائي ومصادر غير موثوقة

وشدد رئيس شعبة الذهب على أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة ومعتمدة، محذرًا من التعامل مع صفحات غير رسمية أو أفراد مجهولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يمثله ذلك من مخاطر كبيرة على المستهلكين.

وأكد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق يتمثل في لجوء بعض المواطنين إلى شراء الذهب من مصادر غير معتمدة، بدلًا من المحلات والتجار الرسميين، وهو ما قد يعرضهم لعمليات غش أو بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.

أشار إلى أن التجار المعتمدين لديهم القدرة على فحص المشغولات الذهبية والتأكد من جودتها قبل البيع، وهو ما يمنح المستهلك درجة أعلى من الأمان والثقة، مؤكدًا أن الشراء من المحلات الرسمية يضمن حقوق العميل بشكل كامل.

الرقابة واستقرار السوق ودور التجار

أوضح أن هناك أجهزة رقابية تعمل على متابعة حركة الأسواق بشكل مستمر، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على استقرار السوق أو ثقة المستهلكين، وهو ما يساهم في تعزيز الانضباط داخل قطاع الذهب.

ولفت إلى أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الاستقرار النسبي، مع انخفاضات محدودة مرتبطة بالظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذا الهدوء قد يكون مؤقتًا في ظل توقعات بتغيرات قادمة في الأسعار.

كما أشار إلى أن الذهب يظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، موضحًا أن من يمتلك سيولة مالية عليه التفكير في شراء الذهب كأداة لحفظ القيمة، بشرط الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة لتحقيق عائد استثماري.

أسعار الذهب في مصر اليوم

فيما يتعلق بحركة الأسعار، سجلت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، مع تباين طفيف بين أسعار البيع والشراء وفقًا لعيارات الذهب المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7735 جنيهًا للبيع، و7690 جنيهًا للشراء، باعتباره الأعلى من حيث النقاء والسعر في السوق المحلي.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، فقد سجل نحو 6770 جنيهًا للبيع، و6730 جنيهًا للشراء، مع استمرار الإقبال عليه في عمليات الشراء والادخار.

وسجل عيار 18 نحو 5805 جنيهات للبيع، و5770 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 4515 جنيهًا للبيع، و4485 جنيهًا للشراء، في ظل استمرار الطلب على الفئات الأقل سعرًا.

استثمار طويل الأجل

في ظل هذه المعطيات، تبقى النصيحة الأساسية للمواطنين هي التريث في قرارات البيع، والنظر إلى الذهب كاستثمار طويل الأجل، مع الالتزام بالشراء من مصادر موثوقة لضمان حماية المدخرات وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تحركات الأسعار القادمة.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن سوق الذهب يدخل مرحلة حساسة خلال الفترة الحالية، تتسم بترقب واضح من جانب المستثمرين والمستهلكين مع اقتراب الربع الأخير من العام، موضحًا أن التراجع النسبي في الأسعار لا يعكس اتجاهًا هبوطيًا طويل الأجل بقدر ما يعكس حالة تهدئة مؤقتة مرتبطة بالأسواق العالمية.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وتذبذب العملات، مشيرًا إلى أن أي انخفاضات حالية قد تمثل فرصة للشراء التدريجي وليس للبيع، خاصة لمن يستهدف الاستثمار متوسط وطويل الأجل.

وأوضح أن التوقعات ما زالت تشير إلى احتمالية عودة الارتفاعات مرة أخرى حال استمرار الضغوط الاقتصادية عالميًا، لافتًا إلى أن قرارات الفيدرالي الأمريكي وتحركات الدولار ستظل العامل الأكثر تأثيرًا على اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات المرحلة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن سوق الذهب قد يشهد تحركات أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الربع الأخير من العام، حيث ترتبط الأسعار عادة بعوامل موسمية واقتصادية عالمية.

وسيظل الذهب في دائرة الاهتمام كملاذ آمن، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، ما يجعل قرارات الشراء أو البيع مرتبطة بشكل كبير بتوقيتات دقيقة وتحليل دقيق لحركة السوق.