أول تعليق من وكيل صلاح مصدق بعد وقف قيد الزمالك

كشف سالم محمد سالم وكيل المغربي صلاح مصدق لاعب الزمالك السابق حقيقة صدور حكم تأديبي ضد نادي الزمالك بمنعه من قيد لاعبين جدد لفترتي قيد متتاليتين، بسبب شكوى اللاعب المغربي ضد النادي.

ونشر وكيل صلاح مصدق تغريدة عبر حسابه على منصة أكس: في موضوع مصدق.. اللاعب عندما تقدم بطلب لفسخ عقده من طرف واحد لابد أن يتضمن الطلب المطالبة بقيمة عقده كاملا.. هذا طلب روتيني.

وأضاف : اليوم المحكمة أعطت اللاعب حكم بحقوقه المالية.. حكم مبدئي ليس فيه أية أحكام تأديبية.

وتابع: على النادي أن يستأنف الحكم أو يسوي الحقوق وديا.

وأكدت إدارة الكرة بالنادي أنها تقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد سداد الرسوم المقررة وإيداع مذكرة تتضمن دفوع النادي، لافتة إلى أن المحكمة لم تصدر أي حكم نهائي بشأن الطعن حتى الآن.

وشدد الزمالك على عدم وجود أي عقوبات تأديبية أو قرارات بإيقاف القيد سواء في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى تخص النادي.

وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع القضيتين الخاصتين بالبرتغاليين جواو إسبينوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، من قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك، وذلك عقب سداد المستحقات المالية المستحقة لهما.