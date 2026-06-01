قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعبد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الثانوية العامة
الثانوية العامة
ياسمين بدوي

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوة رئيسية جديدة ضمن التجهيزات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2026.

وأعلنت الوزارة رسمياً عن بدء مرحلة الكشف عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية للطلاب عبر مسارين؛ رقمي وورقي.

وتأتي هذه الخطوة المبكرة لتمكين الطلاب من الاستقرار النفسي والتعرف المسبق على اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة والمنضبطة قبل انطلاق الامتحانات.

أولاً: الاستعلام الإلكتروني (بدءاً من اليوم الاثنين)

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، أرقام الجلوس بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي ومنصة الشهادات العامة.

ويمكن للطلاب الدخول الفوري ومعرفة كافة تفاصيل بياناتهم ومقار اللجان من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط: الدخول على منصة تسجيل الاستمارات الموحدة عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

تسجيل الدخول: استخدام "البريد الإلكتروني المدرسي الموحد" الخاص بالطالب.

عرض البيانات: بمجرد الدخول، تظهر للطالب بطاقة رقم الجلوس الرسمية متضمنة: (الاسم بالكامل، رقم الجلوس الفريد، المواد التي سيؤدي فيها الامتحان، ومقر اللجنة الامتحانية جغرافياً).

ثانياً: تسليم البطاقات الورقية في المدارس (بدءاً من غدٍ الثلاثاء)

واستكمالاً للمسار الرقمي وتسهيلاً على الطلاب، أكدت الوزارة أن المدارس الثانوية بجميع المحافظات ستبدأ اعتباراً من صباح غدٍ الثلاثاء 2 يونيو 2026 في تسليم بطاقات أرقام الجلوس الورقية مجاناً للطلاب المقيدين بها.

وشددت الوزارة على ضرورة توجه الطلاب أو أولياء أمورهم للمدارس لاستلام البطاقة الأصلية، والاحتفاظ بها؛ نظراً لأنها تعد وثيقة الدخول الأساسية والإلزامية لمقار اللجان طوال فترة عقد الامتحانات.

مكافحة "لجان الأكابر" وضمان تكافؤ الفرص

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اتخذت هذا العام تدابير صارمة وغير مسبوقة لتطهير المنظومة والحد من التحويلات العشوائية، مشدداً على أنه لا وجود لما يُعرف بـ "لجان أولاد الأكابر" في الثانوية العامة 2026.

وأوضح الوزير أن توزيع الطلاب على المقار تم بآليات تضمن تكافؤ الفرص، وتواجه بحسم أي محاولات للغش أو الإخلال بانتظام أعمال الامتحانات، مع توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والصحي للطلاب داخل اللجان لضمان أدائهم للامتحانات في أجواء ميسرة ومستقرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026.

الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية أرقام الجلوس وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

مارجريت هودج،

بريطانيا تلوح بإجبار أقاليمها الخارجية على تعزيز الشفافية بشأن الملكية الفعلية للشركات

وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم يتحقق السلام في الشمال فلا هدوء في بيروت

أرشيفية

رواندا تخسر قضية تعويضات اتفاقية اللجوء ضد بريطانيا

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد