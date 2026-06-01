إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوة رئيسية جديدة ضمن التجهيزات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2026.

وأعلنت الوزارة رسمياً عن بدء مرحلة الكشف عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية للطلاب عبر مسارين؛ رقمي وورقي.

وتأتي هذه الخطوة المبكرة لتمكين الطلاب من الاستقرار النفسي والتعرف المسبق على اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة والمنضبطة قبل انطلاق الامتحانات.

أولاً: الاستعلام الإلكتروني (بدءاً من اليوم الاثنين)

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، أرقام الجلوس بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي ومنصة الشهادات العامة.

ويمكن للطلاب الدخول الفوري ومعرفة كافة تفاصيل بياناتهم ومقار اللجان من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط: الدخول على منصة تسجيل الاستمارات الموحدة عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg

تسجيل الدخول: استخدام "البريد الإلكتروني المدرسي الموحد" الخاص بالطالب.

عرض البيانات: بمجرد الدخول، تظهر للطالب بطاقة رقم الجلوس الرسمية متضمنة: (الاسم بالكامل، رقم الجلوس الفريد، المواد التي سيؤدي فيها الامتحان، ومقر اللجنة الامتحانية جغرافياً).

ثانياً: تسليم البطاقات الورقية في المدارس (بدءاً من غدٍ الثلاثاء)

واستكمالاً للمسار الرقمي وتسهيلاً على الطلاب، أكدت الوزارة أن المدارس الثانوية بجميع المحافظات ستبدأ اعتباراً من صباح غدٍ الثلاثاء 2 يونيو 2026 في تسليم بطاقات أرقام الجلوس الورقية مجاناً للطلاب المقيدين بها.

وشددت الوزارة على ضرورة توجه الطلاب أو أولياء أمورهم للمدارس لاستلام البطاقة الأصلية، والاحتفاظ بها؛ نظراً لأنها تعد وثيقة الدخول الأساسية والإلزامية لمقار اللجان طوال فترة عقد الامتحانات.

مكافحة "لجان الأكابر" وضمان تكافؤ الفرص

وفي سياق متصل، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اتخذت هذا العام تدابير صارمة وغير مسبوقة لتطهير المنظومة والحد من التحويلات العشوائية، مشدداً على أنه لا وجود لما يُعرف بـ "لجان أولاد الأكابر" في الثانوية العامة 2026.

وأوضح الوزير أن توزيع الطلاب على المقار تم بآليات تضمن تكافؤ الفرص، وتواجه بحسم أي محاولات للغش أو الإخلال بانتظام أعمال الامتحانات، مع توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والصحي للطلاب داخل اللجان لضمان أدائهم للامتحانات في أجواء ميسرة ومستقرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا يوم 21 يونيو 2026.