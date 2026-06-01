التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة

محمود محسن

تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً عسكرياً متسارعاً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر مباشرة للجيش بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات الجنوب اللبناني. 

تأتي هذه التطورات في ظل تبادل الاتهامات بشأن خروقات وقف إطلاق النار، ما يثير مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وانزلاق المنطقة إلى مرحلة جديدة من التوتر الأمني والعسكري. وفي خضم التحركات الميدانية والتحذيرات الموجهة للسكان، تتزايد التساؤلات حول أهداف التصعيد الراهن وتداعياته على لبنان والمنطقة بأسرها.

نتنياهو يصدر أوامر مباشرة للجيش بضرب أهداف في بيروت

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أعلنا في بيان مشترك إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بشن هجمات على أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك على خلفية ما وصفاه بانتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار وإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه مدن إسرائيلية.

وأوضحت أبو شمسية أن هذه الخطوة تأتي بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية باستهداف مواقع في بيروت والضاحية الجنوبية، مشيرة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اتصالات سياسية وأمنية سبقت القرار، في ظل تطورات ميدانية متسارعة على الجبهة اللبنانية.

وأضافت أن وسائل إعلام إسرائيلية رجحت صدور أوامر إخلاء لسكان بعض المناطق في الضاحية الجنوبية خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتنفيذ غارات جديدة، فيما لم يكشف البيان الرسمي عن طبيعة الأهداف أو تفاصيل العملية العسكرية المرتقبة، مكتفياً بالإشارة إلى توجيهات للمستويين الأمني والعسكري بتنفيذ الهجمات.
 

جيش الاحتلال ينفذ عمليات تدمير واسعة ببلدات الجنوب اللبناني
 

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن بلدات عدة في جنوب لبنان تتعرض لقصف مدفعي وغارات جوية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، استهدفت خلال الساعات الأخيرة مناطق بينها كفرنيت وأرنون وتولين، إلى جانب بلدة دبين في قضاء مرجعيون، حيث تتواصل العمليات العسكرية وسط محاولات لتوسيع نطاق التوغل البري في المنطقة.

وأوضح سنجاب أن أكثر من 12 بلدة جنوبية تعرضت للاستهداف منذ صباح اليوم، مشيراً إلى أن الغارات الحالية تُعد من الأعنف خلال الفترة الأخيرة، إذ تركزت على تدمير مبانٍ سكنية ومنشآت داخل بلدات تقع في أقضية صور والنبطية وصيدا، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي المكثف.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات وإشعارات لسكان عدد من البلدات الجنوبية لإخلائها، في خطوة تشير إلى احتمالات توسيع العمليات البرية شمالاً، فيما تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت موجة نزوح وتحركات احترازية خشية تصعيد عسكري جديد خلال الساعات المقبلة.


 

