الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

يمثل الذهب بالنسبة للكثير من المواطنين والمستثمرين عنصرًا أساسيًا في الادخار والاستثمار، فضلًا عن ارتباطه بالعادات والتقاليد الاجتماعية، خاصة في المناسبات والزواج. 

وتشهد أسعار الذهب في السوق تغيرات مستمرة نتيجة تأثرها بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب العالمية، وسعر صرف العملات الأجنبية، ومستويات العرض والطلب. 

وفي هذا التقرير نوضح أسعار الذهب في مصر، وما هي النصيحة التي توجه للمواطنين بخصوص الشراء أو البيع.

وقد أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن شراء الذهب من مصادر موثوقة، يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من التعامل مع أشخاص غير معروفين أو صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله ذلك من مخاطر على المستهلكين.

وشدد هانى ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أبرز المشكلات في سوق الذهب تتمثل في قيام بعض المستهلكين بالشراء من أفراد غير معتمدين بدلًا من الشراء من تجار ومحال رسمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمصادر الموثوقة عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية.

وأوضح هاني ميلاد أن التاجر لديه القدرة على اكتشاف الذهب المغشوش أو غير المطابق للمواصفات، مشيرًا إلى أن دور التجار هو الفحص والتأكد من سلامة المشغولات قبل البيع.

وأضاف هانى ميلاد: "أنصح المواطنين بشراء الذهب من الأماكن الموثوق فيها، اللي اشترى من محل ذهب ما يقلقش، في بطنه بطيخة صيفي، لأن المحلات لا يمكن أن تبيع سبائك غير مطابقة للمواصفات، أما من يشتري من مصادر غير معروفة؛ فهو من يجب أن يقلق".

وأشار هانى ميلاد إلى وجود أجهزة رقابية تتابع حركة الأسواق وترصد أي مخالفات، وهو ما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استقرار السوق، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بحالة من الهدوء والاستقرار مع انخفاضات مرتبطة بالظروف الحالية.

وتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع مجددًا بعد انتهاء الأزمة العالمية الراهنة، مشددا على أن السعر الحالي مناسب للشراء وليس للبيع، متوقعًا حدوث موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الذهب يعتبر ملاذ أمن، وأن من يمتلك الأموال عليه شراء الذهب، وأن من يريد تحقيق مكسب استثماري منه، عليه أن يحتفظ به لفترة زمنية طويلة.

وفي وقت سابق استعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الأول من يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

ويشار إلى أن سعر الذهب في مصر، استقر أمس الأحد، ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6770  جنيها.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7735 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7690 جنيهًا.

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6770 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6730 جنيهات.

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5770 جنيهًا.

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515  جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4485 جنيهًا.

