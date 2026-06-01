سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الإثنين

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 1 يونيو 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 547.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 502 ريالاسعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 479.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 410.75 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3833.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17034.50 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4542.56 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.