قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
فض الأحراز في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. الثلاثاء
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر
لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار.. صواريخ حزب الله تضرب العمق الإسرائيلي
اتحاد الكرة: فيفا يراجع المصروفات 3 مرات سنويا.. وكل مليم مسند بالورق
8 شهداء في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الإثنين

سعر الجنيه الذهب في السعودية
سعر الجنيه الذهب في السعودية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 1 يونيو  2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 547.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 502  ريالاسعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت  479.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 410.75 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3833.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17034.50 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عالميا 

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية 4542.56 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب السعودية الجنيه الذهب ريال سعودي الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بإستمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

ترشيحاتنا

امتحانات جامعة دمنهور

جامعة دمنهور تبدأ امتحانات الفصل الثاني بكلية التربية النوعية بمشاركة 2429 طالبًا وطالبة

صورة أرشيفية

من الفرح للمقابر.. 3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا حادث زفاف طما في سوهاج

محافظ بورسعيد يتابع جهود السيطرة على حريق أحدى كافتريات الشاطئ ويشيد بجهود رجال الحماية المدنية

محافظ بورسعيد يتابع جهود السيطرة على حريق إحدى كافتيريات الشاطئ ويشيد بجهود رجال الحماية المدنية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد