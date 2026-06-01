بالمواعيد والخطوط.. خريطة تشغيل المترو والقطار الكهربائي LRT بعد انتهاء عطلة العيد

​أعلنت الهيئة القومية للأنفاق استقرار مواعيد التشغيل المعتمدة (المواعيد العادية) لشبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مع عودة العمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ، لضمان انتظام حركة انتقال ملايين الركاب يومياً وفق التوقيت الجديد.

​تنتظم حركة القطارات لتبدأ الرحلات في تمام الساعة 5:15 صباحاً في معظم المحطات النهائية، وفقاً للجدول الآتي:

انطلاق أول قطار من محطات (حلوان، المرج الجديدة، شبرا الخيمة، المنيب) ومن "عدلي منصور" باتجاه جامعة القاهرة ومحور روض الفرج في تمام 5:15 صباحاً (باستثناء اتجاه روض الفرج من عدلي منصور يبدأ 5:20 صباحاً).

​نهاية التشغيل (آخر القطارات):

​من حلوان والمرج الجديدة: 11:40 مساءً.

​من شبرا الخيمة: 11:55 مساءً.

​من المنيب: 12:05 صباحاً.

​من عدلي منصور (الخط الثالث): 11:33 مساءً (باتجاه جامعة القاهرة) و11:29 مساءً (باتجاه روض الفرج).

​نقاط التبادل والربط:

​محطة أنور السادات: يلتقي آخر قطار للخط الأول مع الثاني الساعة 12:25 صباحاً.

​محطتا العتبة وجمال عبد الناصر: يلتقي آخر قطار للخط الثالث مع الخطين الأول والثاني الساعة 12:00 صباحاً.

​محطة جامعة القاهرة: يلتقي آخر قطار للخط الثالث مع الثاني الساعة 11:45 مساءً.

(ملاحظة: يتم غلق محطات الخط الثالث تمام الساعة 1:00 صباحاً، وزمن التقاطر يتراوح من 4 إلى 8 دقائق).

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

​حددت الهيئة المواعيد الرسمية للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية) كالتالي:

​بداية التشغيل: أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 6:00 صباحاً، ومن محطة الفنون والثقافة الساعة 6:04 صباحاً.

​الرحلات المباشرة: تنطلق رحلات مباشرة من عدلي منصور للفنون والثقافة الساعة 7:30 و8:00 صباحاً.

​نهاية التشغيل: آخر قطار من عدلي منصور للفنون والثقافة (أو العكس) الساعة 10:15 مساءً، بينما ينطلق آخر قطار باتجاه محطة "بدر" فقط الساعة 10:45 مساءً.

​محطة العبور الجديدة: آخر قطار باتجاه عدلي منصور الساعة 10:09 مساءً.