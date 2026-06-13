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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تصبح المروحة من الأجهزة الأساسية في كل منزل، حيث يعتمد عليها الكثيرون للحصول على الهواء المنعش وتقليل الإحساس بالحرارة. لكن المفاجأة أن بعض العادات الخاطئة عند تشغيل المروحة قد تجعل الجو أكثر إزعاجاً وتزيد الشعور بالحر، كما قد تؤدي إلى استهلاك كهرباء دون تحقيق الاستفادة المطلوبة.

إليك أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها عند استخدام المروحة في الصيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف 

1- توجيه المروحة نحو الجسم طوال الوقت

يعتقد البعض أن توجيه المروحة مباشرة نحو الوجه أو الجسم لساعات طويلة هو أفضل طريقة للتبريد، لكن ذلك قد يسبب جفاف الجلد والعينين، وقد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالصداع أو تيبس العضلات. الأفضل تغيير اتجاه الهواء من حين لآخر أو استخدام خاصية الدوران لتوزيع الهواء في أنحاء الغرفة.

2- تشغيل المروحة في غرفة مغلقة تماماً

المروحة لا تقوم بتبريد الهواء مثل أجهزة التكييف، وإنما تعمل على تحريك الهواء المحيط بالجسم مما يساعد على تبخر العرق والشعور بالراحة. لذلك فإن تشغيلها داخل غرفة شديدة السخونة ومغلقة لفترة طويلة قد يجعل الهواء المتحرك ساخناً ويزيد الإحساس بالحر.

يفضل فتح نافذة أو توفير مصدر لتجديد الهواء، خاصة في الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة خارج المنزل أقل من الداخل مثل ساعات الليل أو الصباح الباكر.

3- إهمال تنظيف ريش المروحة

تراكم الأتربة على ريش المروحة يقلل من كفاءة تدفق الهواء، ما يجعل المروحة تعمل بكفاءة أقل ويجعل المستخدم يشعر بأن الهواء ضعيف رغم تشغيلها على سرعة عالية.

لذلك يجب فصل المروحة عن الكهرباء وتنظيف الريش والشبكة بانتظام للحفاظ على قوة دفع الهواء وتقليل انتشار الغبار داخل الغرفة.

4- اختيار السرعة الأعلى دائماً

تشغيل المروحة على أعلى سرعة طوال الوقت ليس دائماً الحل الأفضل، فقد يؤدي إلى شعور غير مريح خاصة أثناء النوم، كما أن ضبط السرعة المناسبة لحجم الغرفة ودرجة الحرارة يمنح إحساساً أفضل بالراحة.

في بعض الحالات، يمكن للسرعات المتوسطة مع توزيع الهواء داخل الغرفة أن تكون أكثر فاعلية من التشغيل المستمر على أقصى سرعة.

5- وضع المروحة في مكان غير مناسب

مكان المروحة يلعب دوراً كبيراً في كفاءتها. وضعها في زاوية لا تسمح بحركة الهواء أو خلف الأثاث قد يمنع وصول الهواء بشكل جيد إلى جميع أجزاء الغرفة.

من الأفضل وضع المروحة في مكان مفتوح يسمح بتوزيع الهواء، أو توجيهها نحو نافذة في بعض الأوقات للمساعدة على طرد الهواء الساخن خارج الغرفة.

6- تشغيل المروحة مع وجود مصادر حرارة

تشغيل المروحة بجوار أجهزة تنتج حرارة مثل الأفران أو بعض الأجهزة الكهربائية قد يجعلها تدفع هواءً أكثر سخونة داخل المكان.

لذلك يُنصح بتقليل مصادر الحرارة داخل الغرفة، وإغلاق الأجهزة غير المستخدمة للحصول على شعور أفضل بالانتعاش.

حيل بسيطة لزيادة كفاءة المروحة

يمكن تحسين أداء المروحة من خلال وضع وعاء يحتوي على الثلج أو زجاجات مياه مثلجة أمامها ليصبح الهواء المندفع أكثر برودة لفترة قصيرة، كما يُفضل إغلاق الستائر نهاراً لمنع دخول أشعة الشمس وتقليل ارتفاع حرارة الغرفة.

كما يساعد ارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب كميات كافية من الماء على تقليل الشعور بالحرارة.

المروحة أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة تشغيل المروحة الشعور بالحر

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أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
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