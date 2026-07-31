تفاصيل سعر عيار 21 الآن

سجل سعر أشهر أعيرة الذهب، لدرجات مستقرة مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 31-7-2026، داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر سعر ذهب

وصل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 5975 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

ويستمر ثبات سعر جرام الذهب من دون تغيير بعد استقراره منذ إغلاق تداولات أمس .

تحركات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب مساء أمس مقدار 60جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5975 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6828 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6259 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 5975 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5121 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.8 ألف جنيها للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

بلغ سعر أوقية الذهب 4104 دولار للشراء و 4103 دولار للبيع.

المعدن الأصفر ومجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي، اليوم، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2026 سجلت 11.1 طن، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت خلالها المشتريات 11.6 طن، في وقت واصلت فيه السبائك والعملات الذهبية جذب اهتمام المستهلكين باعتبارها أداة للادخار والاستثمار.

تراجع المشغولات الذهبية

أظهرت البيانات أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 بلغت 4.9 طن، منخفضة بنسبة 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.7 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.2 طن.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أن هذا التراجع يعود إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر على الطلب على المشغولات الذهبية.

السبائك والعملات تواصل الصعود

في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 6.2 طن، بزيادة 6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل 5.9 طن، كما تجاوزت مشتريات الربع الأول من العام الجاري التي بلغت 5.7 طن.