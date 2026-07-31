245 ألف طن عبر خط الرورو بميناء دمياط.. وخطة لتحويله إلى بوابة إقليمية لتجارة الترانزيت

أكد اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانتها كمراكز لوجستية إقليمية، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة في ميناء دمياط تعكس نجاح استراتيجية وزارة النقل في دعم حركة التجارة البحرية وزيادة حجم تداول الحاويات وخدمات الترانزيت.

تجارة الترانزيت

وأوضح شاهين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خط «الرورو» بميناء دمياط حقق نتائج إيجابية منذ بدء تشغيله، حيث استقبل الميناء 84 رحلة رورو بإجمالي تداول بلغ نحو 245 ألف طن، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الخط ليشمل تجارة الترانزيت، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي على خطوط الملاحة العالمية.

وأضاف أن زيادة حجم تجارة الترانزيت تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع معدلات التداول وتحويل الموانئ إلى مراكز جذب لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأشار نائب وزير النقل إلى أن إجمالي تداول الحاويات في الموانئ المصرية خلال العام الماضي بلغ نحو 11.2 مليون حاوية، محققًا معدل نمو وصل إلى 24%، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري بفضل مشروعات التطوير والتوسع في البنية التحتية.

محطة دمياط لتداول الحاويات

ولفت إلى أن محطة دمياط لتداول الحاويات سجلت تداول نحو 1.5 مليون حاوية خلال العام الماضي، كما جاءت ضمن أفضل 10 محطات حاويات على مستوى العالم من حيث معدل النمو، وفقًا لتصنيف البنك الدولي، وهو إنجاز يعكس كفاءة التشغيل والقدرة التنافسية للميناء.

خريطة التجارة العالمية

واختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد، أن تطوير خط «الرورو» وتوسيع نطاق خدماته ليشمل تجارة الترانزيت يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة قطاع النقل البحري.