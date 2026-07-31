اتفاق مرتقب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. تخزين السلاح مقابل الانسحاب ووقف الاغتيالات

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية وعبرية بأن هناك مؤشرات على قرب الإعلان عن اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية في إطار المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتفاق المحتمل ينص على تخزين أسلحة الفصائل الفلسطينية بشكل كامل، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ووقف عمليات الاغتيال.



وفي السياق ذاته، أشارت تقارير عبرية إلى التوصل لتفاهمات أولية بشأن الخطوط العريضة للاتفاق، تشمل التزام حركة حماس بإنهاء أنشطتها العسكرية وتخزين أسلحتها، مقابل وقف الاغتيالات الإسرائيلية وانسحاب القوات من "الخط الأصفر".



وكانت حركة حماس أعلنت وصول وفدها المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أجرى الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات.