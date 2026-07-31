ممدوح عباس: معتمد جمال يستحق الاستمرار مع الزمالك.. وهذه حقيقة مطالبتي بتعيين شيكابالا

أكد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، دعمه لاستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مشيدًا بما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال ممدوح عباس، في تصريحات خاصة لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي"، إنه يبارك لمعتمد جمال استمراره مديرًا فنيًا للزمالك، مؤكدًا أنه يستحق هذه الثقة بعدما اجتهد وقاد الفريق للتتويج ببطولة الدوري، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالنادي.

وأضاف أنه يثق في قدرة معتمد جمال على قيادة الزمالك لمواصلة المنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد، متمنيًا له التوفيق في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري خلال شهر أغسطس المقبل.

ونفى الرئيس الشرفي لنادي الزمالك صحة ما تردد بشأن مطالبته بتعيين محمود عبد الرازق "شيكابالا" مديرًا رياضيًا للنادي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

واختتم ممدوح عباس تصريحاته بالإشارة إلى أنه سبق وأن أخبر شيكابالا بأن أمامه نحو أربع سنوات، وبعدها يمكنه تولي منصب مدير الفريق الأول مستقبلًا، في إطار الإعداد لمرحلة جديدة بعد نهاية مسيرته داخل المستطيل الأخضر.