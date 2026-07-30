مدبولي: العثور على حطام "مسيرة" بحادث ميناء دمياط.. وسيكون هناك رد فعل للدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة عملت على محور تأمين بدائل الطاقة لحين تشغيل سفين التغويز في حادث ميناء دمياط لافتا إلى أنه بدأ عملية إصلاح السفينة لعودتها للعمل.

وأضاف أن الدولة لديها سفينة تغويز احتياطي لمصر في ميناء العقبة سيتم دخولها منظومة العمل لحين إصلاح السفينة الأساسية لعدم الضرر بالطاقة في مصر .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اكتشفت آثار المسيرة في فجر اليوم، والآن يتم تحليلها لمعرفة مصدرها مؤكدا أنه لا يوجد أي أحد أعلن عن مسئوليته عن الحادث مؤكدا أنه سيكون هناك رد فعل لدولة المصرية.

وأرسل رئيس الوزراء رسالة طمأنينة للمصريين بشأن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.