بطلة ألعاب القوى بسنت حميدة تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، انفصالها عن زوجها ومدربها محمد عباس، مؤكدة في الوقت نفسه انتهاء التعاون المهني الذي جمع بينهما، وذلك عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت بسنت حميدة في رسالتها: "إلى كل من يتابعني ويهتم بمسيرتي.. أعلن اليوم انتهاء علاقتي الزوجية بالانفصال، وانتهاء التعاون المهني الذي جمعني بمدربي السابق. كان بيننا مشوار نحمل له كل التقدير، ولكل مرحلة بداية ونهاية، وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح."

وأضافت:"أما أنا، فأستمر في رحلتي المهنية بخطوات جديدة وطموح أكبر بوجودكم وحبكم. أرجو احترام خصوصية هذا القرار، وعدم تداول أي اجتهادات أو تفاصيل، مع خالص الشكر والتقدير للجميع."

ويأتي إعلان بسنت حميدة بعد فترة شهدت خلالها استمرار تألقها على المضمار، حيث حققت مؤخرًا إنجازًا جديدًا بتسجيل زمن قدره 50.27 ثانية في سباق 400 متر، خلال مشاركتها في لقاء بوتسوانا الدولي، لتسجل رقمًا قياسيًا مصريًا جديدًا، يؤكد تطورها اللافت ومواصلة مسيرتها المميزة مع منتخب مصر لألعاب القوى.